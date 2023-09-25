В Омске нашли 339 небезопасных для проживания многоквартирных домов

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Прокуратура Омской области направила в горсовет информацию «О состоянии законности и правопорядка на территории Омска в первом полугодии 2023 года». Как следует из доклада, который есть в распоряжении Города55, к представляющим угрозу безопасности граждан относится 339 многоквартирных домов общей площадью 670 тысяч кв. м. Их расселение не обеспечено финансированием.
К ним относятся 149 домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года, соответственно, они не включены в программу переселения граждан из аварийного жилфонда. На их расселение требуется не менее 4,5 млрд рублей.
Еще 58 многоквартирных домов хоть официально не получили статус аварийных, имеют признаки ограниченной работоспособности. Капитального ремонта также требуют 132 дома серии 1-335 ПК. На ремонт 339 многоквартирных домов, по данным прокуратуры, нужно 5,5 млрд рублей.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о домах, которые городская администрация должна отремонтировать по судебным решениям. К таковым в Омске относятся 404 объекта, а сумма ремонта по подсчетам составит не менее 6,1 млрд рублей. При этом в отношении многих судебных решений и заключенных мировых соглашений мэрия уже просрочила срок, установленный судом для их исполнения.