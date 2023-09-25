В Омске нашли 339 небезопасных для проживания многоквартирных домов

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о домах, которые городская администрация должна отремонтировать по судебным решениям. К таковым в Омске относятся 404 объекта, а сумма ремонта по подсчетам составит не менее 6,1 млрд рублей. При этом в отношении многих судебных решений и заключенных мировых соглашений мэрия уже просрочила срок, установленный судом для их исполнения.