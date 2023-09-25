В Октябрьском районе Новосибирска пенсионер выпал из окна пансионата

Согласно предварительной версии следствия, происшествие произошло в реабилитационном центре, расположенном на третьем этаже здания в Октябрьском районе. 84-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Место происшествия было осмотрено следователями, а также назначены соответствующие экспертизы. В данный момент прокурор района проводит проверку всех обстоятельств данного случая и оценивает действия персонала пансионата, пишет ФедералПресс.