Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Октябрьском районе Новосибирска пенсионер выпал из окна пансионата

25 сентября 2023, 09:46
Прокуратура Октябрьского района города Новосибирска проводит расследование инцидента, который произошел в пансионате для людей пожилого возраста. Пенсионер выпал из окна здания. Об этом сообщили в пресс-службе местного прокурора.

Согласно предварительной версии следствия, происшествие произошло в реабилитационном центре, расположенном на третьем этаже здания в Октябрьском районе. 84-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Место происшествия было осмотрено следователями, а также назначены соответствующие экспертизы. В данный момент прокурор района проводит проверку всех обстоятельств данного случая и оценивает действия персонала пансионата, пишет ФедералПресс.

Подпишитесь
Мэр Омска поручил дать отопление в городе
Сегодня, 09:55
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
Сегодня, 10:07
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Сегодня, 03:00
«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде
Сегодня, 07:25
Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области
Сегодня, 08:30
В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
Сегодня, 09:48