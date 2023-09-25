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В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов

25 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
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Жалобы на работу главного врача поступают и от пациентов, и от врачей Любинской ЦРБ.

Как сообщили в общественной организации «Гражданский патруль», сотни жителей Омской области подписались под петицией с требованием отставки главного врача Любинской ЦРБ. С 2014 года этот пост занимает Татьяна Тешкина.

Претензии к работе главврача есть как у врачей, так и у пациентов. Среди проблем районной больницы под руководством Тешкиной называют нехватку штатных автомобилей скорой помощи и отсутствие их технического обслуживания, неисправность кислородной установки. Нет в больнице также и аппарата УЗИ.

Претензии предъявляют и к условиям, в которых содержат пациентов лечебного учреждения, а именно качество питания, состояние матрасов, отсутствие горячей воды, грязь и тараканов.

«Здание старое, сырое, нуждается в ремонте» — рассказывает житель Любинского Евгений.
Любинская центральная районная больницаЛюбинская центральная районная больница
Любинская центральная районная больницаЛюбинская центральная районная больница
Любинская центральная районная больницаЛюбинская центральная районная больница
Любинская центральная районная больница
Фото: Гражданский патруль

В центральной районной больнице, кроме того, есть проблемы с медицинским персоналом: требуются минимум четыре участковых врача-терапевта, детский врач-хирург и участковый педиатр.

С главным врачом больницы пытался пообщаться депутат Заксобрания Омской области Константин Ткачев, но Тешкина отказалась давать какие-либо комментарии. После этого, по информации «Гражданского патруля», ситуация в Любинской ЦРБ только ухудшилась. Качество обслуживания пациентов осталось прежним, а медицинский персонал, пытающийся обратить внимание главного врача на различные проблемы, стал получать замечания и выговоры.

Ранее Город55 рассказывал о плачевном состоянии остановки в Амуре-2, на которую пожаловались местные жители. Сотрудники городской администрации отчитались о сборе мусора и санитарной очистке территории, но и после этого территория нуждается в благоустройстве.

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#Ремонт#Омск#Омская область#Жалобы#Отставка#Больница#Врачи#Новости#Пациент#Любинский район#Главврач#Юлия Истомина
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