В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как сообщили в общественной организации «Гражданский патруль», сотни жителей Омской области подписались под петицией с требованием отставки главного врача Любинской ЦРБ. С 2014 года этот пост занимает Татьяна Тешкина.
Претензии к работе главврача есть как у врачей, так и у пациентов. Среди проблем районной больницы под руководством Тешкиной называют нехватку штатных автомобилей скорой помощи и отсутствие их технического обслуживания, неисправность кислородной установки. Нет в больнице также и аппарата УЗИ.
Претензии предъявляют и к условиям, в которых содержат пациентов лечебного учреждения, а именно качество питания, состояние матрасов, отсутствие горячей воды, грязь и тараканов.
«Здание старое, сырое, нуждается в ремонте» — рассказывает житель Любинского Евгений.
В центральной районной больнице, кроме того, есть проблемы с медицинским персоналом: требуются минимум четыре участковых врача-терапевта, детский врач-хирург и участковый педиатр.
С главным врачом больницы пытался пообщаться депутат Заксобрания Омской области Константин Ткачев, но Тешкина отказалась давать какие-либо комментарии. После этого, по информации «Гражданского патруля», ситуация в Любинской ЦРБ только ухудшилась. Качество обслуживания пациентов осталось прежним, а медицинский персонал, пытающийся обратить внимание главного врача на различные проблемы, стал получать замечания и выговоры.
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