В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов

Претензии к работе главврача есть как у врачей, так и у пациентов. Среди проблем районной больницы под руководством Тешкиной называют нехватку штатных автомобилей скорой помощи и отсутствие их технического обслуживания, неисправность кислородной установки. Нет в больнице также и аппарата УЗИ.