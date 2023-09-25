В Нижегородской области один из пострадавших в ДТП скончался в больнице

Напомним, утром 24 сентября на трассе М-7 около поселка Шелокша в Кстовском районе произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. Сначала информировали о 16 пострадавших, включая одного ребенка. Три человека погибли. По данным областного министерства здравоохранения, состояние 12 человек, включая ребенка, было серьезным. Один человек отказался от госпитализации, так как не получил серьезных травм.