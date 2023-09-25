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В Нижегородской области один из пострадавших в ДТП скончался в больнице

25 сентября 2023, 10:02
В Нижегородской области один из пострадавших в аварии с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса скончался в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до четырех человек.

Напомним, утром 24 сентября на трассе М-7 около поселка Шелокша в Кстовском районе произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. Сначала информировали о 16 пострадавших, включая одного ребенка. Три человека погибли. По данным областного министерства здравоохранения, состояние 12 человек, включая ребенка, было серьезным. Один человек отказался от госпитализации, так как не получил серьезных травм.

«12 пострадавших доставили в областную клиническую больницу, ребенка — в детскую областную, еще троих — в центральную районную больницу Кстова», — добавили в минздраве.

Позже пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточнила, что в результате аварии пострадали 20 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону «ФедералПресс» также подтвердили, что количество смертельных жертв аварии возросло до четырех: одна из пострадавших женщин скончалась в одной из больниц.

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