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В Челябинске погиб пассажир ВАЗ-2110 из-за нетрезвого водителя

25 сентября 2023, 10:34
В Челябинске в результате того, что молодой водитель ВАЗ-2110 без прав управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, погиб один из пассажиров. Авария произошла на АМЗ рано утром 25 сентября.

Представители пресс-службы ГИБДД сообщили, что водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, после чего последовательно столкнулся с бордюрным камнем, опорой ЛЭП и деревом, пишет ФедералПресс.

Пострадавшего 19-летнего пассажира быстро доставили в больницу, однако он скончался от полученных травм.

Водитель, который находился в нетрезвом состоянии, отказался проходить медицинское освидетельствование. При этом сам водитель не получил серьезных повреждений.

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