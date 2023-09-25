В Челябинске погиб пассажир ВАЗ-2110 из-за нетрезвого водителя

В Челябинске в результате того, что молодой водитель ВАЗ-2110 без прав управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, погиб один из пассажиров. Авария произошла на АМЗ рано утром 25 сентября.