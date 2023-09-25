В Челябинске погиб пассажир ВАЗ-2110 из-за нетрезвого водителя

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Представители пресс-службы ГИБДД сообщили, что водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, после чего последовательно столкнулся с бордюрным камнем, опорой ЛЭП и деревом, пишет ФедералПресс.
Пострадавшего 19-летнего пассажира быстро доставили в больницу, однако он скончался от полученных травм.
Водитель, который находился в нетрезвом состоянии, отказался проходить медицинское освидетельствование. При этом сам водитель не получил серьезных повреждений.