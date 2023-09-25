Удаление вредных бактерий поможет устранить неприятные запахи в квартире

Некоторые запахи являются причиной скопления, например, табачного дыма, жира. Пары оседают на стенах, оконных рамах, коврах и других предметах быта и интерьера. Удалить источник можно самостоятельно, но это отнимет много сил, времени и средств. Другие запахи могут исходить из вентиляции или канализации. Скопление анаэробных бактерий также распространяет неприятные запахи, появляется плесень от сырости, это также приносит дискомфорт.