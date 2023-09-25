Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к слабоумию

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Изучив данные об участниках исследования, ученые пришли к выводу, что люди, занятые физически тяжелым трудом, могут столкнуться с деменцией. Вероятность этого составляет до 15,5 процентов. В то же время, физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, пишет Общественная служба новостей.
Согласно исследованию, список профессий, которые представляют риск для когнитивных функций, включает продавцов-кассиров, медицинский персонал, фермеров, производителей продукции животноводства и продавцов-консультантов.
Ученые отмечают, что недостаток отдыха может привести к износу как разума, так и тела.