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Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к слабоумию

25 сентября 2023, 16:14
Ученые провели исследование, чтобы выяснить влияние физически тяжелой работы на когнитивные способности. В нем приняло участие около 7 тысяч человек, из которых 902 были диагностированы с деменцией, а 2 407 имели легкие нарушения когнитивных функций.

Изучив данные об участниках исследования, ученые пришли к выводу, что люди, занятые физически тяжелым трудом, могут столкнуться с деменцией. Вероятность этого составляет до 15,5 процентов. В то же время, физическая активность в свободное время связана с лучшими когнитивными результатами, пишет Общественная служба новостей.

Согласно исследованию, список профессий, которые представляют риск для когнитивных функций, включает продавцов-кассиров, медицинский персонал, фермеров, производителей продукции животноводства и продавцов-консультантов.

Ученые отмечают, что недостаток отдыха может привести к износу как разума, так и тела.

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