Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к слабоумию

Ученые провели исследование, чтобы выяснить влияние физически тяжелой работы на когнитивные способности. В нем приняло участие около 7 тысяч человек, из которых 902 были диагностированы с деменцией, а 2 407 имели легкие нарушения когнитивных функций.