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Ястребы уступили уже третий матч подряд

Третье подряд. Омский «Авангард» разгромно проиграл «Автомобилисту» в гостях

25 сентября 2023, 17:02
Фото: ХК авангард
Ястребы уступили уже третий матч подряд

«Автомобилист» на домашнем льду одолел омский «Авангард» с разгромным счетом

Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Омский «Авангард» продолжил выездную серию в Екатеринбурге, где встретился с местным «Автомобилистом». Встреча закончилась разгромным поражением «ястребов» со счетом 1:5.

Первый период начался с довольно-таки быстрого удаления у «Автомобилиста», — в штрафной бокс уехал Алексей Бывальцев, вот только до голов в неравных составах не дошло. Счет в этом матче открыл нападающий омичей Денис Венгрыжановский на 8-й минуте встрече, с разворота отправив шайбу в ворота Евгения Аликина.

Если в первом периоде «ястребы» смотрелись откровенно заряженее, то во втором сей запал улетучился после гола, который последовал через 16 секунд после вбрасывания. Счет сравнял Стефан Да Коста. На 31-й минуте матча новичок «Авангарда» Сергей Бойков схлопотал 2 минуты за подножку и под занавес большинства хозяева льда вышли вперед, — отличился Брук Мэйсек. Буквально через 30 секунд Андрей Обидин убежал на рандеву с Андреем Мишуровым и удвоил преимущество екатеринбуржцев.

На старте третьего периода омичи решили воспользоваться отложенным штрафом и сняли вратаря и, по сути, забросили сами же себе четвертую шайбу, которую, правда, записали на счет защитника «Автомобилиста» Александра Севостьянова. Меньше чем через минуту при игре в меньшинстве Обидин вместе с шайбой влетел в ворота к Мишурову, оформил дубль и поставил точку в этом матче, — 5:1. Таким образом «Авангард» терпит третье поражение подряд на выезде.

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