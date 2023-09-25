Третье подряд. Омский «Авангард» разгромно проиграл «Автомобилисту» в гостях

На старте третьего периода омичи решили воспользоваться отложенным штрафом и сняли вратаря и, по сути, забросили сами же себе четвертую шайбу, которую, правда, записали на счет защитника «Автомобилиста» Александра Севостьянова. Меньше чем через минуту при игре в меньшинстве Обидин вместе с шайбой влетел в ворота к Мишурову, оформил дубль и поставил точку в этом матче, — 5:1. Таким образом «Авангард» терпит третье поражение подряд на выезде.