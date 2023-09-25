Совет Омского района утвердил изменения в бюджет

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:55
Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Омского района Геннадий Долматов. Руководитель муниципалитета отметил, что очередные изменения в бюджет пригорода были внесены народными избранниками на общую сумму более 118 миллионов рублей.
«В основном дополнительные средства были направлены на увеличение фонда оплаты труда работников сферы образования, приобретение горюче-смазочных материалов и оплату электроэнергии в школах пригорода», — подчеркнул глава района.
Кроме того, отдельно средства направили на ремонт спортзала в МБОУ «Омская СОШ» в Омском поселении.
Также дополнительное финансирование поучило Троицкое сельское поселение. Деньги пойдут на текущий ремонт водопроводной сети по улице 60 лет СССР в селе Троицком. Работы будут выполнены методом горизонтально направленного бурения.
Еще часть средств направят Новоомскому поселению на оплату дорожно-строительных работ на улицах Березовой, Хуторской и Дачной. Также из районного бюджета профинансируют работы по расширению дорожного полотна и расчистке противопаводковых траншей запланированы в Магистральном сельском поселении.
Помимо этого, из бюджета Омского района были выделены средства Чернолучинскому городскому поселению на текущий ремонт здания клуба «Орион».
В Дружинском поселении планируется районный спортивный праздник, на проведение которого депутаты райсовета также направили дополнительные средства.
Калининскому сельскому поселению районная казна поможет оплатить услуги по поставке тепловой энергии.
Напомним, согласно весенней редакции документа, общий объем доходов бюджета Омского района на 2023 год был запланирован в сумме 2 млрд 448 млн 309 тыс рублей, а общий объем расходов — в сумме 2 млрд 475 млн 475 тыс рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит свыше 27 млн рублей.