Россияне увеличили траты на здоровье и красоту

За январь–август 2023 года траты россиян на стоматологические услуги выросли на 31%. Средний чек увеличился на 15% и составил 6761 рубль. Также россияне стали чаще посещать салоны красоты и спа-салоны — число таких посещений увеличилось на 17%, а средний чек вырос на 13% до 1698 рублей. Кроме того, продажи парфюмерии и косметики выросли на 10%, а средний чек достиг 4105 рублей — на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет RTVI.