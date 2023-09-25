Россияне увеличили траты на здоровье и красоту

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
За январь–август 2023 года траты россиян на стоматологические услуги выросли на 31%. Средний чек увеличился на 15% и составил 6761 рубль. Также россияне стали чаще посещать салоны красоты и спа-салоны — число таких посещений увеличилось на 17%, а средний чек вырос на 13% до 1698 рублей. Кроме того, продажи парфюмерии и косметики выросли на 10%, а средний чек достиг 4105 рублей — на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет RTVI.
Россияне также начали тратить больше денег на развлечения. Число покупок в турагентствах выросло на 35%, при этом цены поднялись на 19%. Средний чек составил более 42,7 тысяч рублей. Продажи гостиниц и отелей также выросли на 32%, а средний чек на проживание увеличился на 12% до 5162 рубля.
В кинотеатрах россияне потратили на 15% больше денег, чем в прошлом году. Средний чек на поход в кино увеличился на 7% до 648 рублей. Траты на рестораны и кафе выросли на 11%, при этом средний чек на 9% до 1782 рублей.
Эти данные свидетельствуют о том, что россияне перестали активно накапливать средства. Возможными причинами могут быть инфляция и нестабильный курс рубля, считает Директор по продуктам для массового рынка «Платформы ОФД» — Дмитрий Афанасьев. Он также отмечает, что на фоне валютной волатильности и ожиданий инфляции многие предпочитают быстрее делать покупки, чтобы обезопаситься от рисков и приобрести товары и услуги, которые сохранят свою стоимость и принесут больше перспектив.