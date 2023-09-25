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Рейтинг неодобрения Байдена побил рекорды

25 сентября 2023, 15:48
Рейтинг неодобрения президента Соединенных Штатов Джо Байдена среди избирателей достиг самого высокого уровня за все время его работы на посту главы государства. По результатам опроса телеканала NBC News, отрицательно оценили работу президента 56% опрошенных.

Политолог-специалист по США Рафаэль Ордуханян в беседе с 360tv.ru уверяет, что причина падения популярности президента лежит в неудачной внешней и внутренней политике.

В рейтинге неприятия действующий президент США пока не достиг максимального уровня, как его предшественники Ричард Никсон и Билл Клинтон. Они, в отличие от Байдена, сделали больше полезного для страны, но заплатили своей популярностью из-за Уотергейтского скандала и истории с Моникой Левински.

«Основные причины снижения рейтинга Байдена — это падение популярности США на мировой арене и экономическая ситуация, где цены растут, а инфляция крайне высокая», — утверждает Ордуханян.

Он добавляет, что в настоящее время Байден теряет свою поддержку среди молодежи, которая раньше была на его стороне, особенно среди неолибералов и студентов, где поддержка президента составляла около 70%.

Не существует ни одной области, где Байден проявил себя положительно. Поэтому сейчас в США возникает серьезный кризис доверия к институциям. То есть, если учесть все эти факторы, мы приближаемся к революционной ситуации Если появится лидер, который возглавит протестное движение, то мы можем очень близко подойти к гражданской войне.

Ордуханян отмечает, что чтобы избежать такого сценария, американские власти могут попытаться смягчить внутреннюю ситуацию через внешнеполитический фактор. Единственным способом это сделать будет «небольшая победоносная война».

#Политика
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