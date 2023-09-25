Рейтинг неодобрения Байдена побил рекорды

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Политолог-специалист по США Рафаэль Ордуханян в беседе с 360tv.ru уверяет, что причина падения популярности президента лежит в неудачной внешней и внутренней политике.
В рейтинге неприятия действующий президент США пока не достиг максимального уровня, как его предшественники Ричард Никсон и Билл Клинтон. Они, в отличие от Байдена, сделали больше полезного для страны, но заплатили своей популярностью из-за Уотергейтского скандала и истории с Моникой Левински.
«Основные причины снижения рейтинга Байдена — это падение популярности США на мировой арене и экономическая ситуация, где цены растут, а инфляция крайне высокая», — утверждает Ордуханян.
Он добавляет, что в настоящее время Байден теряет свою поддержку среди молодежи, которая раньше была на его стороне, особенно среди неолибералов и студентов, где поддержка президента составляла около 70%.
Не существует ни одной области, где Байден проявил себя положительно. Поэтому сейчас в США возникает серьезный кризис доверия к институциям. То есть, если учесть все эти факторы, мы приближаемся к революционной ситуации Если появится лидер, который возглавит протестное движение, то мы можем очень близко подойти к гражданской войне.
Ордуханян отмечает, что чтобы избежать такого сценария, американские власти могут попытаться смягчить внутреннюю ситуацию через внешнеполитический фактор. Единственным способом это сделать будет «небольшая победоносная война».