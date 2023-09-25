Рейтинг неодобрения Байдена побил рекорды

Не существует ни одной области, где Байден проявил себя положительно. Поэтому сейчас в США возникает серьезный кризис доверия к институциям. То есть, если учесть все эти факторы, мы приближаемся к революционной ситуации Если появится лидер, который возглавит протестное движение, то мы можем очень близко подойти к гражданской войне.