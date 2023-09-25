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РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

25 сентября 2023, 18:43
Согласно информации РБК, российские власти планируют отказаться от повышения зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. В соответствии с действующим законом о бюджете, оклады должны были быть увеличены на 4%.

Однако, пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2024 год и последующие годы указывает, что правительство приняло решение не индексировать оплату труда работников федеральных государственных органов в следующем году, пишет RT.

Тем не менее, это решение не затронет индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Они все же получат повышение окладов на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Индексация зарплат также продолжится для работников сферы здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

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