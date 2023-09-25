РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Однако, пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2024 год и последующие годы указывает, что правительство приняло решение не индексировать оплату труда работников федеральных государственных органов в следующем году, пишет RT.
Тем не менее, это решение не затронет индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Они все же получат повышение окладов на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Индексация зарплат также продолжится для работников сферы здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.