РБК: власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников в 2024 году

Тем не менее, это решение не затронет индексацию зарплат работников бюджетной сферы. Они все же получат повышение окладов на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Индексация зарплат также продолжится для работников сферы здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.