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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

«Просим запастись терпением». Омичам рассказали, когда в домах включат отопление

25 сентября 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в жилых домах Омска включат отопление

По информации местных жителей, тепла нет также в садиках и школах.

Вчера, 24 сентября, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба от жителей областного центра. Некоторые омичи начали мерзнуть и стали интересоваться о сроках включения отопления. Сотрудники администрации Омска в комментариях попросили отнестись с пониманием и запастись терпением.

«Мы понимаем и разделяем вашу обеспокоенность данным вопросом. Отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры ниже +8 С° в течение пяти суток. В первую очередь тепло поступает в объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы), а затем уже в многоквартирные дома», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем в ответ омичи рассказали об отсутствии тепла не только в жилых домах, но и детских садах, школах.

«Я забираю ледяного ребенка с сада. У нас теневая сторона. Ребенок в штанах с начесом и в кофте с начесом. Три дня в сад [ходит], неделю дома [болеет], сколько можно!», — прокомментировала одна из омичек.

Напомним, что губернатор Виталий Хоценко рассказывал 16 сентября, что отопительный сезон начнется в Омской области на неделе с 18 по 24 сентября. В некоторых муниципальных районах, по официальным данным, уже появилось тепло. На включение всего теплоэнергетического комплекса необходимо порядка двух недель, уточняли ранее в городской администрации.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня температура воздуха днем будет варьироваться от +13 до + 22 градусов. В темное время суток прогнозируется понижение до 0 градусов.

Ранее Город55 писал о сроках окончания бабьего лета в Омской области. По оценкам Гидрометцентра РФ, большая часть сентября в России окажется непривычно теплым.

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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Новости#Алина Ясинская
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