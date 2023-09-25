«Просим запастись терпением». Омичам рассказали, когда в домах включат отопление

Напомним, что губернатор Виталий Хоценко рассказывал 16 сентября, что отопительный сезон начнется в Омской области на неделе с 18 по 24 сентября. В некоторых муниципальных районах, по официальным данным, уже появилось тепло. На включение всего теплоэнергетического комплекса необходимо порядка двух недель, уточняли ранее в городской администрации.