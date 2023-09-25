Подростка заставили писать извинения перед наркошопом в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Он записал видео, где девушка извиняется за долг перед наркотическими продавцами. Сейчас парня могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет. Такую информацию распространил телеграм-канал «Baza».
По сведениям паблика, мать девушки без страха пропустила незнакомца в дом. После этого он закрылся с девушкой в комнате, заставив ее раздеться и записал «извинения» на видео, пишет ФедералПресс.
Оказалось, что 24-летний молодой человек из Каменска-Уральского нашел подработку на одном из телеграм-каналов. Для получения денег ему нужно было прийти в дом 16-летней девушки и взыскать долг за наркотики.
Придя по указанному адресу, он позвонил в дверь, и мать девочки спокойно пустила его в дом. Затем он вошел в комнату к подростку и заперся.
Он схватил девушку за шею, приказал ей раздеться и потребовал написать извинения на бумаге перед наркодилерами, а также указать свое полное имя. Все это происходящее мужчина записывал на видео. На следующий день его задержали.