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Подростка заставили писать извинения перед наркошопом в Свердловской области

25 сентября 2023, 09:53
В Свердловской области молодой человек по имени Андрей вошел в дом 16-летней школьницы и заставил ее раздеться.

Он записал видео, где девушка извиняется за долг перед наркотическими продавцами. Сейчас парня могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет. Такую информацию распространил телеграм-канал «Baza».

По сведениям паблика, мать девушки без страха пропустила незнакомца в дом. После этого он закрылся с девушкой в комнате, заставив ее раздеться и записал «извинения» на видео, пишет ФедералПресс.

Оказалось, что 24-летний молодой человек из Каменска-Уральского нашел подработку на одном из телеграм-каналов. Для получения денег ему нужно было прийти в дом 16-летней девушки и взыскать долг за наркотики.

Придя по указанному адресу, он позвонил в дверь, и мать девочки спокойно пустила его в дом. Затем он вошел в комнату к подростку и заперся.

Он схватил девушку за шею, приказал ей раздеться и потребовал написать извинения на бумаге перед наркодилерами, а также указать свое полное имя. Все это происходящее мужчина записывал на видео. На следующий день его задержали.

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