Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:02
Стало известно, что в Омске будут показывать еще один популярный зарубежный фильм. Речь идет о кинокартине «Марвелы/Капитан Марвел 2» (16+). В городе уже появился анонс.
Новая часть киновселенной Marvel будет продемонстрирована в кинотеатре «Кристалл». У омских зрителей появится возможность посмотреть на большом экране историю о трех супергероинях. В этом фильме они меняются местами друг с другом, пробуя новые способности.
Пока неизвестно, когда именно стартует показ фильма в Омске. Мировая премьера запланирована на 10 ноября 2023 года. Съемки завершились в середине мая прошлого года.
Напомним, что компания Marvel в связи с проведением специальной военной операции ушла с российского кинорынка в 2022 году. Это не первый раз, когда российские кинотеатры показывают «запрещенные» фильмы. Так, в обход представители отечественной индустрии поставили на большие экраны истории про «Барби» (16+) и «Оппенгеймера» (16+).