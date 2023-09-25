Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»

Напомним, что компания Marvel в связи с проведением специальной военной операции ушла с российского кинорынка в 2022 году. Это не первый раз, когда российские кинотеатры показывают «запрещенные» фильмы. Так, в обход представители отечественной индустрии поставили на большие экраны истории про «Барби» (16+) и «Оппенгеймера» (16+).