Омских полицейских подозревают в халатности, приведшей к убийству парня и 2 детей

В итоге на мужчину возбудили лишь на административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вот только, как считают следователи, инспекторы ПДН Любинского района не приняли меры профилактического характера, и в сентябре 2022 года якобы за примерное поведение сняли подозреваемого с учета. Более того мужчине вернули ружье, после чего он вновь получил документы на его хранение и ношение.