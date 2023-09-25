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Следователи устанавливают виновных лиц

Омских полицейских подозревают в халатности, приведшей к убийству парня и 2 детей

25 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Следователи устанавливают виновных лиц
Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении пока не установленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В омском СК продолжают разбираться во всех нюансах кровавой бойни в рабочем поселке Любино, где 36-летний мужчина застелили двух своих сыновей, — 3 и 5 лет, а также 27-летненего брата жены, после чего покончил с собой. В ходе следствия выяснились шокирующие подробности о том, что эту трагедию можно было предотвратить.

«Выяснилось, что ранее, в июле 2021 года, мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей. После ссоры с супругой он вывез мальчика в лес, где угрожал убить», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
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В итоге на мужчину возбудили лишь на административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вот только, как считают следователи, инспекторы ПДН Любинского района не приняли меры профилактического характера, и в сентябре 2022 года якобы за примерное поведение сняли подозреваемого с учета. Более того мужчине вернули ружье, после чего он вновь получил документы на его хранение и ношение.

«Сама супруга указываем, что из-за постоянных приступов ревности муж часто ее избивал, что и стало поводом для развода», — рассказали в следствии.

Собственно, все эти обстоятельства и стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района по статье «Халатность».

Сейчас следователи устанавливают всех виновных лиц.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Дети#Уголовное дело#Новости#Василий Попов
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