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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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Многодетного отца из Омской области ставили на учет перед расстрелом детей и шурина

25 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
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Все преступления мужчина совершал на почве ревности.

Оказалось, что вчерашнее жестокое убийство — не первая криминальная история, связанная с семьей. По информации источника, знакомого с ситуацией, в 2021 году отец был поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Тогда женщина написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. О ситуации постепенно забыли, мужчину позже сняли с профилактического учета. Однако даже после столь сомнительного прошлого ему одобрили разрешение на хранение оружия в доме. Именно им он в последствии убил своих детей и брата жены.

Напомним, что недавно появились новые подробности страшного преступления: оказалось, что в июле 2021 года, мужчина после ссоры с супругой схватил старшего сына, вывез мальчика в лес, где приставил к нему ружье и грозился убить. Но тогда мужчина остался безнаказанным и, было заведено лишь административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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#Преступление#Омск#Омская область#Убийство#Дети#Стрельба#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Насилие над детьми#Насилие#Убийца#Жестокое убийство#Анастасия Баянова
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