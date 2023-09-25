Многодетного отца из Омской области ставили на учет перед расстрелом детей и шурина

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Оказалось, что вчерашнее жестокое убийство — не первая криминальная история, связанная с семьей. По информации источника, знакомого с ситуацией, в 2021 году отец был поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Тогда женщина написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. О ситуации постепенно забыли, мужчину позже сняли с профилактического учета. Однако даже после столь сомнительного прошлого ему одобрили разрешение на хранение оружия в доме. Именно им он в последствии убил своих детей и брата жены.
Напомним, что недавно появились новые подробности страшного преступления: оказалось, что в июле 2021 года, мужчина после ссоры с супругой схватил старшего сына, вывез мальчика в лес, где приставил к нему ружье и грозился убить. Но тогда мужчина остался безнаказанным и, было заведено лишь административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».