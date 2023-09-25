Многодетного отца из Омской области ставили на учет перед расстрелом детей и шурина

Тогда женщина написала заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. О ситуации постепенно забыли, мужчину позже сняли с профилактического учета. Однако даже после столь сомнительного прошлого ему одобрили разрешение на хранение оружия в доме. Именно им он в последствии убил своих детей и брата жены.