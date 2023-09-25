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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

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Мэр Омска поручил дать отопление в городе

25 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI
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В первую очередь тепло придет в социальные объекты.

В Омске в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил мэр города в своем телеграм-канале.

«Дал поручение начать отопительный сезон. Первыми тепло получат социальные объекты: школы, детские сады, больницы, дома культуры и т. д. Далее жилой комплекс», — написал градоначальник.

Позже в пресс-службе мэрии уточнили, что отопление запустят завтра, 26 сентября.

Ранее омичи пожаловались на отсутствие отопления как в домах, так и в детсадах и школах. Сотрудники администрации попросили отнестись с пониманием и запастись терпением.

«Просим запастись терпением». Омичам рассказали, когда в домах включат отопление
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#Общество#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Сергей Шелест#Тепло#Евгений Игишев
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