Мэр Омска поручил дать отопление в городе

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Омске в ближайшее время начнется отопительный сезон. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил мэр города в своем телеграм-канале.
«Дал поручение начать отопительный сезон. Первыми тепло получат социальные объекты: школы, детские сады, больницы, дома культуры и т. д. Далее жилой комплекс», — написал градоначальник.
Позже в пресс-службе мэрии уточнили, что отопление запустят завтра, 26 сентября.
Ранее омичи пожаловались на отсутствие отопления как в домах, так и в детсадах и школах. Сотрудники администрации попросили отнестись с пониманием и запастись терпением.