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Макрон аннулировал распоряжение о продаже топлива по низкой цене

25 сентября 2023, 06:39
Президент Франции Эммануэль Макрон аннулировал распоряжение премьер-министра Элизабет Борн о продаже топлива по низкой цене для снижения стоимости бензина на заправках страны. Производители и дистрибьюторы отказались выполнять это требование, пишет Pravda.Ru.

В интервью на телеканале TF1, президент объявил о том, что такая мера не будет введена официально, но останется в качестве потенциальной угрозы. Он также сообщил о предоставлении правительством субсидий в размере 100 евро для людей, которым приходится часто ездить на автомобиле до работы.

Макрон подчеркнул, что будет оказывать давление на 60 крупнейших производителей продовольствия с целью достижения соглашения о снижении их наценок из-за растущей продовольственной инфляции. Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разрешение на продажу бензина с убытком вступит в силу с декабря и будет действовать в течение шести месяцев.

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