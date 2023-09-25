Макрон аннулировал распоряжение о продаже топлива по низкой цене

В интервью на телеканале TF1, президент объявил о том, что такая мера не будет введена официально, но останется в качестве потенциальной угрозы. Он также сообщил о предоставлении правительством субсидий в размере 100 евро для людей, которым приходится часто ездить на автомобиле до работы.