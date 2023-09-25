Компания «БАС» занимается внедрением беспилотных технологий в разные сферы экономики

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На подписании соглашения присутствовал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. ООО «БАС» учреждено основными участниками российского рынка беспилотной авиации — АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), пишет inkazan.ru.
Компания «БАС» работает над внедрением беспилотных технологий в социально-экономическую сферу регионов. Подписав это соглашение, оператор продолжит реализацию новых и востребованных в РФ проектов цифровой трансформации в беспилотной авиации. Нововведения помогут развитию потенциала всей российской отрасли беспилотных авиационных систем. Например, в Татарстане планируется построить центр подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов. Их полеты интегрируют в городскую среду и автоматизируют процесс, чтобы обеспечить полную безопасность.
«Это не только разработка, производство и подготовка кадров. Это еще и эффективное применение беспилотников», — прокомментировал задачи новой для РФ отрасли гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко.
Он заявил о готовности совместно развивать отрасль беспилотных авиасистем в регионе и отметил важность того, «чтобы все наработки Иннополиса нашли отражение в реальных сценариях применения БАС, актуальных именно для Татарстана». По словам Алексея Варятченко, самые передовые решения смогут получить и другие субъекты РФ. Рынку это нужно, и у разработчиков Иннополиса есть весьма интересные разработки, готовые к промышленному внедрению.
Отмечается, что Университет Иннополис и специалисты ОЭЗ в Татарстане будут совместно оценивать и разрабатывать новейшие технологии для производства компонентов беспилотников, навесного оборудования и оборудования наземной инфраструктуры «БАС». Стоит задача помочь в достижении технологического суверенитета России в сфере беспилотной авиации.
«Беспилотная авиация становится новой высокотехнологичной отраслью экономики», — заявил руководитель ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.
Он добавил, что опыт ОЭЗ может помочь, поскольку она создавалась как развитая экосистема с большими возможностями для реализации подобных проектов.
Замдиректора Университета Иннополис Искандер Бариев заявил, что некоторые разработки уже вышли в серийное производство. На территории ОЭЗ открыт Центр беспилотных технологий, специалисты которого разрабатывают летательные беспилотники, а также наземные и подводные. В партнерстве с ООО «БАС» и ОЭЗ «Иннополис» ученые Университета проанализируют рынок, разработают образовательные программы, нормативно-правовую и нормативно-техническую базу.
В Казани также прошла встреча представителей «БАС» с руководством Татарстана, на которой говорили об условиях применения беспилотников флота этой компании на территории республики и создании регионального центра ООО «БАС».