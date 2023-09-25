Компания «БАС» занимается внедрением беспилотных технологий в разные сферы экономики

Он заявил о готовности совместно развивать отрасль беспилотных авиасистем в регионе и отметил важность того, «чтобы все наработки Иннополиса нашли отражение в реальных сценариях применения БАС, актуальных именно для Татарстана». По словам Алексея Варятченко, самые передовые решения смогут получить и другие субъекты РФ. Рынку это нужно, и у разработчиков Иннополиса есть весьма интересные разработки, готовые к промышленному внедрению.