Китаянка с российским дипломом покорила жюри немецкого «Голоса»

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Ролик с ее выступлением быстро распространился по российскому YouTube, и многие российские пользователи сразу узнали в ней известную в нашей стране актрису, режиссера и певицу. Об этом пишет 360tv.ru.
На вопросы жюри Ян Гэ рассказала о своем приезде из Китая в Германию с целью продвижения культуры своей страны. По-прежнему многие в России помнят и следят за ее видеоблогом на YouTube, где она делятся своими трудностями в изучении русского языка. Родом из Пекина, она приехала в Россию для получения образования переводчика в Тульском университете, а затем продолжила обучение во ВГИК и работала в московских театрах.
Ее кинокарьера началась в 2018 году, когда она снялась в фильме «Кладоискатели». Позже Ян Гэ переключилась на режиссуру и создала три своих фильма — «Ню, Троица» и «Выйти нельзя остаться». За свой дебют в кинематографе она получила специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля «Серебряный Георгий».
Имя Ян Гэ в переводе с китайского означает «песня», что, возможно, объясняет ее интерес к музыке. Она сама написала саундтрек к своему первому фильму и выпустила сингл под названием «Человек не с Земля» и полноценный альбом «Он не придет на мой концерт». Она также приняла участие в российском шоу «Голос», где попала в команду Димы Билана и достигла финала.
Ян Гэ оказалась в Германии во время гастролей московского театра. В начале 2020 года, когда началась пандемия, последнее выступление труппы состоялось в этой стране, и из-за сложностей с пересечением границы она осталась в Берлине.
Во время локдауна Ян Гэ начала заниматься рисованием и разработкой своего собственного сериала. После окончания пандемии она решила остаться в Германии, но продолжает поддерживать свои социальные сети на русском языке.