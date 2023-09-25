Китаянка с российским дипломом покорила жюри немецкого «Голоса»

На вопросы жюри Ян Гэ рассказала о своем приезде из Китая в Германию с целью продвижения культуры своей страны. По-прежнему многие в России помнят и следят за ее видеоблогом на YouTube, где она делятся своими трудностями в изучении русского языка. Родом из Пекина, она приехала в Россию для получения образования переводчика в Тульском университете, а затем продолжила обучение во ВГИК и работала в московских театрах.