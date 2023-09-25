Кабмин России разрешил экспорт части нефтепродуктов

Процесс получения разрешения был описан в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно этому документу, товары, которые уже находились в таможенных процедурах для вывоза из ЕАЭС до 21 сентября, не подпадают под запрет. Таким образом, РЖД и «Транснефть» успели доставить или перевезти некоторые нефтепродукты до этой даты, пишет Общественная служба новостей.