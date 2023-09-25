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Кабмин России разрешил экспорт части нефтепродуктов

25 сентября 2023, 16:24
Решение кабмина России позволило экспортировать часть нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД намеревались отправить за границу до введения запрета на экспорт. Это произошло 21 сентября.

Процесс получения разрешения был описан в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно этому документу, товары, которые уже находились в таможенных процедурах для вывоза из ЕАЭС до 21 сентября, не подпадают под запрет. Таким образом, РЖД и «Транснефть» успели доставить или перевезти некоторые нефтепродукты до этой даты, пишет Общественная служба новостей.

Также отмечается, что запрет не распространяется на товары, для которых компании успели оформить поручение на отгрузку на морское судно до вступления в силу постановления.

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