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Хирург Умнов назвал заболевания, симптомы которых — боли в животе

25 сентября 2023, 10:37
Врач-хирург Александр Умнов назвал распространенные симптомы язвы желудка, острого панкреатита и смертельно опасного кишечного кровотечение.

Как передает NEWS.ru, по словам Умнова, при желудочно-кишечном кровотечении у пациентов часто наблюдаются боли в животе, рвота цвета кофейной гущи, а также черный стул, частый пульс, бледность кожи и снижение артериального давления. Врач отметил, что это опасные симптомы, требующие срочного вмешательства специалиста.

Также боли в эпигастральной области характерны для выпивающих людей и тех, кто любит жирную пищу. Это указывает на развитие острого панкреатита. Боли в животе могут свидетельствовать о язве желудка.

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