Хирург Умнов назвал заболевания, симптомы которых — боли в животе

Как передает NEWS.ru, по словам Умнова, при желудочно-кишечном кровотечении у пациентов часто наблюдаются боли в животе, рвота цвета кофейной гущи, а также черный стул, частый пульс, бледность кожи и снижение артериального давления. Врач отметил, что это опасные симптомы, требующие срочного вмешательства специалиста.