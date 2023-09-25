Хирург Умнов назвал заболевания, симптомы которых — боли в животе

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как передает NEWS.ru, по словам Умнова, при желудочно-кишечном кровотечении у пациентов часто наблюдаются боли в животе, рвота цвета кофейной гущи, а также черный стул, частый пульс, бледность кожи и снижение артериального давления. Врач отметил, что это опасные симптомы, требующие срочного вмешательства специалиста.
Также боли в эпигастральной области характерны для выпивающих людей и тех, кто любит жирную пищу. Это указывает на развитие острого панкреатита. Боли в животе могут свидетельствовать о язве желудка.