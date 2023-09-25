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Михаил Кравец назвал причины поражения

Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Автомобилисту»: «Сами себе забиваем»

25 сентября 2023, 17:56
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец назвал причины поражения

Наставник омского «Авангарда» назвал причины крупного поражения в Екатеринбурге

По мнению Михаила Кравца, игроки команды в этой встрече допустили много индивидуальных ошибок.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ.

«К сожалению, счет выглядит разгромным, но по игре он мог быть и другим. Хороший первый период с нашей стороны, — практически везде опережали соперника, все время было движение вперед, не теряли шайбу. А вот во втором почему-то решили бросать ее [шайбу] себе в зону, терять. Командные действия были хорошие, но очень много индивидуальных ошибок и невыполнение игрового задания», — считает Михаил Кравец.

В третье же двадцатиминутке, по мнению наставника «ястребов, » все решили два неожиданных гола.

«Третий период — это два неожиданных гола, потому как получая удаление у соперника, сами себе и забиваем. Потом была глупая ошибка в большинстве и гол, который, возможно, один раз за сезон бывает. Надо стараться все три периода играть правильно, выполнять работу, бороться, и не удаляться», — высказался о поражении Кравец.

Как считает главные тренер «Авангарда» всю игру можно было решить еще в первом периоде.

«Много моментов, которые можно было решить в первом периоде, например, выходы 2 в 1, которые даже броском не закончились. Нападающим надо брать игру на себя и играть правильно. Поездка не удачная, хотя в двух первых играх могли зацепиться и набрать больше очков, но это хоккей, тут надо искать выход, а не искать причину», — добавил главные тренер команды.

Напомним, матч в Екатеринбурге для «Авангарда» закончился разгромным поражением со счетом 1:5.

Третье подряд. Омский «Авангард» разгромно проиграл «Автомобилисту» в гостях
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