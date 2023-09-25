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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Финансовый аналитик Тарасова предупредила россиян о резком росте цен на продукты

25 сентября 2023, 16:20
Эксперт по финансам Татьяна Тарасова предупреждает россиян о значительном повышении цен на продукты в ближайшие месяцы.

Она отмечает, что такой рост является естественным явлением, однако в последнее время он наблюдается в более высоких темпах, пишет Общественная служба новостей.

В основном, импортируемые товары подорожают на 50-100%, а цены на отечественную продукцию также будут увеличиваться, хоть и не такими заметными темпами — от 10 до 100%.

Этот процесс будет протягиваться на всю осень и даже зиму. Стоит отметить, что в 2024 году планируется индексация выплат для неработающих пенсионеров.

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