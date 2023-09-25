Финансовый аналитик Тарасова предупредила россиян о резком росте цен на продукты

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Она отмечает, что такой рост является естественным явлением, однако в последнее время он наблюдается в более высоких темпах, пишет Общественная служба новостей.
В основном, импортируемые товары подорожают на 50-100%, а цены на отечественную продукцию также будут увеличиваться, хоть и не такими заметными темпами — от 10 до 100%.
Этот процесс будет протягиваться на всю осень и даже зиму. Стоит отметить, что в 2024 году планируется индексация выплат для неработающих пенсионеров.