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Эксперт ответил, какие профессии имеют право на максимальную пенсию

25 сентября 2023, 06:52
Космонавты, заслуженные летчики и высокопоставленные госслужащие имеют право на максимальную пенсию в России. Однако, существует другая группа работников, которые также могут получать эту пенсию, пишет Pravda.Ru.

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Российской Торгово-промышленной палаты при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, объясняет, что максимальный размер пенсии не всегда зависит от заработной платы во время работы. Некоторые работники могут получать такую пенсию благодаря участию в корпоративных пенсионных программах. Правила этих программ могут отличаться, но одно из общих условий — чем дольше человек работал в компании, тем выше будет его пенсия. Максимальная сумма пенсии в таких случаях может достигать от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает она в беседе с агентством «Прайм».

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