Эксперт: Медицинский персонал также входит в группу риска

Специалисты также указывают на группы лиц, которые наиболее уязвимы к этому вирусу. Первую категорию составляют те, у кого есть различные хронические заболевания, такие как нервные расстройства, проблемы с сердцем и сосудами, заболевания почек, печени, метаболические нарушения и сахарный диабет.