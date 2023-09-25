Эксперт: Медицинский персонал также входит в группу риска

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В отличие от предыдущих вариантов, он не является значительной угрозой для населения, однако более заразен. Особенно подвержены риску люди старшего возраста, имеющие ослабленный иммунитет и страдающие хроническими заболеваниями.
Специалисты также указывают на группы лиц, которые наиболее уязвимы к этому вирусу. Первую категорию составляют те, у кого есть различные хронические заболевания, такие как нервные расстройства, проблемы с сердцем и сосудами, заболевания почек, печени, метаболические нарушения и сахарный диабет.
Вторая группа риска включает пожилых людей, которым уже исполнилось 60 лет. Им следует приоритетно привиться от вируса. Также в эту категорию входят медицинский персонал, так как они работают с инфицированными пациентами и должны быть надлежащим образом защищены от инфекции.