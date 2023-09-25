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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

Эксперт: Медицинский персонал также входит в группу риска

25 сентября 2023, 06:59
Согласно информации, полученной от вирусологов, был обнаружен новый подтип коронавируса, названный «пирола», пишет Pravda.Ru.

В отличие от предыдущих вариантов, он не является значительной угрозой для населения, однако более заразен. Особенно подвержены риску люди старшего возраста, имеющие ослабленный иммунитет и страдающие хроническими заболеваниями.

Специалисты также указывают на группы лиц, которые наиболее уязвимы к этому вирусу. Первую категорию составляют те, у кого есть различные хронические заболевания, такие как нервные расстройства, проблемы с сердцем и сосудами, заболевания почек, печени, метаболические нарушения и сахарный диабет.

Вторая группа риска включает пожилых людей, которым уже исполнилось 60 лет. Им следует приоритетно привиться от вируса. Также в эту категорию входят медицинский персонал, так как они работают с инфицированными пациентами и должны быть надлежащим образом защищены от инфекции.

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