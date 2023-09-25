Эксперт: Курение может привести к развитию рака губы

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Он отметил, что многие люди сами вносят вклад в развитие болезни своими ежедневными действиями. Врач подчеркнул, что дело здесь не только в курении и выпивке.
«Мало кто знает, что у людей, которые долго курят, может возникнуть рак губы, молочной железы, органов пищеварения и выделительной системы, трахеи и шейки матки», — предупредил Карасёв.
Люди, которые употребляют слишком много алкоголя, рискуют заболеть несколькими видами рака одновременно (ротовой полости, горла, груди, кишки и пищевода). Однако роль стресса часто недооценивают.
«Стресс является одной из основных причин появления онкологических заболеваний», — предупредил врач.