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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Эксперт: Курение может привести к развитию рака губы

25 сентября 2023, 07:03
Существует мнение, что раньше люди не страдали от рака, а были здоровыми и сильными. Однако рак всегда существовал. Просто раньше не всегда умели точно определить и лечить его. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасёв, пишет Pravda.Ru.

Он отметил, что многие люди сами вносят вклад в развитие болезни своими ежедневными действиями. Врач подчеркнул, что дело здесь не только в курении и выпивке.

«Мало кто знает, что у людей, которые долго курят, может возникнуть рак губы, молочной железы, органов пищеварения и выделительной системы, трахеи и шейки матки», — предупредил Карасёв.

Люди, которые употребляют слишком много алкоголя, рискуют заболеть несколькими видами рака одновременно (ротовой полости, горла, груди, кишки и пищевода). Однако роль стресса часто недооценивают.

«Стресс является одной из основных причин появления онкологических заболеваний», — предупредил врач.

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