Эксперт: Курение может привести к развитию рака губы

Существует мнение, что раньше люди не страдали от рака, а были здоровыми и сильными. Однако рак всегда существовал. Просто раньше не всегда умели точно определить и лечить его. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасёв, пишет Pravda.Ru.