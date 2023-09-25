Экс-губернатор Омской области Александр Бурков устроился на «Уралвагонзавод»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Бывший губернатор Омской области Александр Бурков устроился работать на «Уралвагонзавод». Об этом сообщило издание «Е1» со ссылкой на свой источник на предприятии.
Сам экс-глава региона на вопросы журналистов ответил, что пока не работает на оборонном предприятии. Бурков заявил, что рассматривает несколько направлений для продолжения карьеры, но пока не может рассказать подробностей.
Напомним, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2018 году, а в марте 2023 года ушел в отставку раньше срока. Врио губернатора был назначен Виталий Хоценко.