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Бурков ушел с поста губернатора в конце марта

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков устроился на «Уралвагонзавод»

25 сентября 2023, 10:26
Фото: Город55
Бурков ушел с поста губернатора в конце марта
Бывший глава региона пока не стал раскрывать подробности своей трудовой деятельности.

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков устроился работать на «Уралвагонзавод». Об этом сообщило издание «Е1» со ссылкой на свой источник на предприятии.

Сам экс-глава региона на вопросы журналистов ответил, что пока не работает на оборонном предприятии. Бурков заявил, что рассматривает несколько направлений для продолжения карьеры, но пока не может рассказать подробностей.

Напомним, что Александр Бурков возглавил Омскую область в 2018 году, а в марте 2023 года ушел в отставку раньше срока. Врио губернатора был назначен Виталий Хоценко.

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Александр Бурков#Отставка#Губернатор#Бурков Александр Леонидович#Вакансии#Евгений Игишев#ОПК#Уралвагонзавод
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