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Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского

25 сентября 2023, 11:30
Фото: 1MI
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На стипендию могут рассчитывать 5 человек, кандидатов определит вуз.

Для студентов Омского государственного технического университета, обучающихся по техническим специальностям, учредили стипендию имени бывшего спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Соответствующее постановление 21 сентября подписал председатель регионального парламента Александр Артемов.

Стипендию назначат пяти студентам. Ее размер составит 50 тысяч рублей, выплачивается единовременно. Кандидатов для получения стипендии определит вуз. Критериями для отбора претендентов являются оценки по итогам сессий и участие в научно-исследовательской работе ОмГТУ.

Ранее Город55 сообщал, на какую стипендию могут рассчитывать студенты омских вузов. В рейтинг вошли показатели академической, социальной и аспирантской стипендий.

Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах
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#Образование#Омск#Омская область#Студенты#Кандидаты#Владимир Варнавский#Постановление#Александр Артемов#Евгений Игишев#Законодательное собрание#Председатель#Политех
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