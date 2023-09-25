Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского

Стипендию назначат пяти студентам. Ее размер составит 50 тысяч рублей, выплачивается единовременно. Кандидатов для получения стипендии определит вуз. Критериями для отбора претендентов являются оценки по итогам сессий и участие в научно-исследовательской работе ОмГТУ.