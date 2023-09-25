Денис Сафин: «Уральская Сталь» способствует развитию инфраструктуры Новотроицка

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Updated Сегодня, 08:10
«Уральская Сталь» является градообразующим предприятием Новотроицка, а также выступает в роли крупнейшего работодателя на территории Оренбургской области. Комбинат ведет непрерывную работу над тем, чтобы создавать на производстве безопасные и комфортные условия труда. Помимо этого, «Уральская Сталь» формирует в Новотроицке благоприятную среду для самореализации и отдыха горожан. Стратегическая цель социальных инвестиций предприятия — снизить отток трудоспособного молодого населения из города, который наблюдается в последние несколько десятилетий, пишет mk.ru.
Компания уже воплотила ряд полезных для населения Новотроицка инициатив — при ее участии был построен ледовый дворец, отремонтированы детские образовательные учреждения, Дворец культуры, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Денис Сафин способствовал запуску в разработку мастер-плана Новотроицка. Совместный проект комбината и администрации города на каждом этапе планируется обсуждать и согласовывать с местным населением.
«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди. Поэтому одна из важнейших задач — остановить отток населения из Новотроицка. Для этого мы создаем „новую эстетику“ и на комбинате, и в городе. Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жилье для сотрудников», — рассказал о дальнейших планах компании ее гендиректор.
Только за этот год компания по инициативе Дениса Сафина два раза увеличивала заработную плату сотрудникам комбината. В прошлом месяце металлургам начислили зарплату по новой системе. Теперь средний размер зарплаты на десятитысячном металлургическом предприятии равняется порядка 80 тысяч рублей, что на 30% превосходит средние показатели оплаты труда по региону.
Примечательно, что комбинат уже долгое время находится в партнерских отношениях с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС, что позволяет студентам при участии опытных металлургов воплощать общие проекты на производстве. Частью холдинга также является Загорский трубный завод (ЗТЗ), функционирующий в подмосковном городе Пересвет. У него налажены связи с Сергиево-Посадским колледжем, на базе которого работает Ресурсный центр ЗТЗ. Здесь не только обучают студентов востребованным профессиям, но и помогают им найти первую работу сразу после окончания образовательного заведения через механизм целевых договоров.