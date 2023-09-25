Бастрыкин взял на контроль расследование дела о убийстве детей в Омской области

Убийство трех человек произошло накануне вечером, 24 сентября, в рабочем поселке Любино. Местный житель пришел к супруге поговорить по поводу возможного развода и поссорился на этом фоне. В какой-то момент, по версии следствия, мужчина взялся за ружье и застрелил 27-летнего брата жены и своих двух сыновей трех и пяти лет. Далее отец семейства решил свести счеты с жизнью. Тела нашли во дворе одного из частных домов.