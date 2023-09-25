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Published Сегодня, 07:38

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иллюстрация

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о убийстве детей в Омской области

25 сентября 2023, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация
Отец семейства расправился с собственными детьми и братом супруги.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на расправу над семьей с малолетними детьми в Омской области. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело (пп. а, в ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Убийство трех человек произошло накануне вечером, 24 сентября, в рабочем поселке Любино. Местный житель пришел к супруге поговорить по поводу возможного развода и поссорился на этом фоне. В какой-то момент, по версии следствия, мужчина взялся за ружье и застрелил 27-летнего брата жены и своих двух сыновей трех и пяти лет. Далее отец семейства решил свести счеты с жизнью. Тела нашли во дворе одного из частных домов.

Женщина с двумя другими маленькими детьми смогла убежать. Бастрыкин позаботился, чтобы ему доложили о расследовании этого уголовного дела. Руководитель следственного управления по Омской области Олег Винников расскажет председателю ведомства о том, что удалось прояснить в ситуации здешним следователям. Как стало известно ранее Городу55, в последнее время мужчина проживал у матери.

Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей
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#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин#Развод#Ссора#Алина Ясинская
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