Автоэксперт рассказал, когда электромобили захватят мир

Posted Вчера, 07:04
Published Вчера, 07:04
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Алексей Еремчук, основатель дилерского центра Tesla в России, рассказал о вреде, который традиционные автомобили наносят окружающей среде, и о том, когда люди перейдут на электромобили.
«На данный момент мы находимся на подобной стадии, как 100 лет назад, когда „навозный кризис“ охватил крупные города мира. В то время это было результатом широкого использования лошадей в транспорте», — объяснил Еремчук в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам автоэксперта, на тот момент проблема казалась безнадежной, но она исчезла с появлением общественного транспорта и автомобилей. Со временем машины также стали причиной проблем: они загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.
«Автомобили загрязняют атмосферу, что приводит к изменению климата. Технологиям требуется новый скачок. Вот почему электромобили — это неизбежный шаг для улучшения экологической ситуации во всем мире», — подчеркнул собеседник.
Еремчук считает, что через десять лет электромобили станут основным видом транспорта в крупных городах.
«Однако полная замена займет время: на дорогах уже находится большое количество традиционных автомобилей. Также следует учесть, что некоторые виды транспорта, например, грузовики и самолеты, будут продолжать зависеть от топлива еще достаточно долго», — заключил автоэксперт.