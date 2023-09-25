Автоэксперт рассказал, когда электромобили захватят мир

«На данный момент мы находимся на подобной стадии, как 100 лет назад, когда „навозный кризис“ охватил крупные города мира. В то время это было результатом широкого использования лошадей в транспорте», — объяснил Еремчук в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».