Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 07:04

Published Вчера, 07:04

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Автоэксперт рассказал, когда электромобили захватят мир

25 сентября 2023, 07:04
Забота об охране окружающей среды стала одной из самых популярных тем в последние годы. Люди придумывают экологические упаковки для продуктов, создают пункты сбора батареек и обсуждают проблему выбросов выхлопных газов от традиционных автомобилей.

Алексей Еремчук, основатель дилерского центра Tesla в России, рассказал о вреде, который традиционные автомобили наносят окружающей среде, и о том, когда люди перейдут на электромобили.

«На данный момент мы находимся на подобной стадии, как 100 лет назад, когда „навозный кризис“ охватил крупные города мира. В то время это было результатом широкого использования лошадей в транспорте», — объяснил Еремчук в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам автоэксперта, на тот момент проблема казалась безнадежной, но она исчезла с появлением общественного транспорта и автомобилей. Со временем машины также стали причиной проблем: они загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.

«Автомобили загрязняют атмосферу, что приводит к изменению климата. Технологиям требуется новый скачок. Вот почему электромобили — это неизбежный шаг для улучшения экологической ситуации во всем мире», — подчеркнул собеседник.

Еремчук считает, что через десять лет электромобили станут основным видом транспорта в крупных городах.

«Однако полная замена займет время: на дорогах уже находится большое количество традиционных автомобилей. Также следует учесть, что некоторые виды транспорта, например, грузовики и самолеты, будут продолжать зависеть от топлива еще достаточно долго», — заключил автоэксперт.

Подпишитесь
Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление
Сегодня, 06:41
В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»
Сегодня, 04:27
Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области
Сегодня, 02:43
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
Сегодня, 04:49
Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов
Сегодня, 05:39
По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск
Сегодня, 05:26