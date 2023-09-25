Актера «Уральских пельменей» Ершова обокрали в Екатеринбурге

Актер приехал на своем автомобиле к студии звукозаписи на улице Тургенева и оставил свои вещи в салоне машины. Через несколько минут после приезда, Ершов получил звонок от компании, устанавливающей сигнализацию, которая сообщила ему о взломе его автомобиля, пишет Общественная служба новостей.