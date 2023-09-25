Актера «Уральских пельменей» Ершова обокрали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Актер приехал на своем автомобиле к студии звукозаписи на улице Тургенева и оставил свои вещи в салоне машины. Через несколько минут после приезда, Ершов получил звонок от компании, устанавливающей сигнализацию, которая сообщила ему о взломе его автомобиля, пишет Общественная служба новостей.
Причиной взлома оказалось разбитое заднее окно. Неизвестные злоумышленники похитили рюкзак, в котором находились паспорта актера и его супруги. Кроме того, был похищен ноутбук, содержащий материалы для нового сериала.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, полиция зарегистрировала дело о краже и начала расследование. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.