Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Актера «Уральских пельменей» Ершова обокрали в Екатеринбурге

25 сентября 2023, 15:51
В Екатеринбурге произошло ограбление актера из команды «Уральских пельменей» — Сергея Ершова. Инцидент произошел вечером 24 сентября и был зафиксирован порталом Е1.ru.

Актер приехал на своем автомобиле к студии звукозаписи на улице Тургенева и оставил свои вещи в салоне машины. Через несколько минут после приезда, Ершов получил звонок от компании, устанавливающей сигнализацию, которая сообщила ему о взломе его автомобиля, пишет Общественная служба новостей.

Причиной взлома оказалось разбитое заднее окно. Неизвестные злоумышленники похитили рюкзак, в котором находились паспорта актера и его супруги. Кроме того, был похищен ноутбук, содержащий материалы для нового сериала.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, полиция зарегистрировала дело о краже и начала расследование. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.

Подпишитесь
Мэр Омска поручил дать отопление в городе
Сегодня, 09:55
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
Сегодня, 10:07
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Сегодня, 03:00
«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде
Сегодня, 07:25
Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области
Сегодня, 08:30
В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
Сегодня, 09:48