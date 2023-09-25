29 сентября в Омске пройдет выставка недвижимости Дубая

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:00
Мероприятие проводит агентство недвижимости Mira Estate, которое занимает лидирующее место по объему продаж в Дубае.
На выставке представители Mira Estate расскажут, по каким принципам выбирать недвижимость в Дубае, чтобы вложение было максимально выгодным, а также организуют гостям торжественный фуршет.
В Дубае можно купить студию 35 кв.метров с отделкой и машиноместом за 8-10 миллионов рублей в зависимости от курса. Это сопоставимо с ценами на аналогичные объекты в городах-миллионниках РФ. Мы в Mira Real Estate работаем с большинством крупнейших застройщиков в Дубае, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, поэтому можем подобрать для клиента недвижимость на любой вкус и бюджет: и студию в ипотеку за 10 млн рублей, и роскошную виллу за 1 млрд рублей, и участок земли под застройку.
Тамара Гетигежева, основатель и CEO агентства недвижимости Mira Real Estate
Mira Estate заботится о желаниях и потребностях своих клиентов так же, как о себе, с любовью и без комиссии, предлагая широкий спектр возможностей для инвестирования в недвижимость.
В портфеле Mira Estate более 400 объектов, в числе которых реализация собственных ЖК в партнерстве с мировыми брендами, такими как Trussardi.
Агентство реализует ряд программ, которые помогают нерезидентам приобретать недвижимость в ОАЭ на выгодных условиях: рассрочка в 0% от застройщиков, первоначальный взнос 10%, ипотека с низкими ставками и быстрое одобрение кредита.
Помимо этого, Mira Estate гарантирует своим клиентам доходность 10-15% от сдачи недвижимости в аренду.
На выставке специалисты Mira Estate объяснят, как подобрать проекты на берегу моря с частным пляжем от 193 000$, как рассчитать лучшую доходность и сохранить капитал в долларах.
Специалисты Mira готовы оказать помощь в получении ВНЖ, открытии банковского счета и регистрации компании на территории ОАЭ. Золотую визу на 10 лет оформляют в подарок при покупке недвижимости на сумму от 500 000$.
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке
Адрес проведения мероприятия: Ibis Сибирь, Омск, ул. Ленина, д. 22
Время: 29 сентября, 09:00 — 21:00
Галицкая Евгения, PR-менеджер агентства AIWA.pro, информационный партнер Mira Estate (агентство недвижимости в ОАЭ).
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