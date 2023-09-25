29 сентября в Омске пройдет выставка недвижимости Дубая

В Дубае можно купить студию 35 кв.метров с отделкой и машиноместом за 8-10 миллионов рублей в зависимости от курса. Это сопоставимо с ценами на аналогичные объекты в городах-миллионниках РФ. Мы в Mira Real Estate работаем с большинством крупнейших застройщиков в Дубае, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, поэтому можем подобрать для клиента недвижимость на любой вкус и бюджет: и студию в ипотеку за 10 млн рублей, и роскошную виллу за 1 млрд рублей, и участок земли под застройку.