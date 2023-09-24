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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

итоги недели

Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором

24 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Подросток на авто жестко сбил ребенка и скрылся

Вечером 19 сентября авария произошла во дворе дома на Левом берегу. Водитель не заметил девятилетнего мальчика, сбил его и уехал с места. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже на место происшествия вновь явился владелец авто. Им оказался 16-летний подросток. Он признался: был в шоке. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Еще одно ДТП — 22 сентября. Велосипедист на Сыропятском тракте готовился к соревнованиям в Сочи. Спортсмена на высокой скорости сбила иномарка. Родственники рассказали: состояние пострадавшего ухудшается с каждым днем.

Неделя началась с новости о том, что мужчина попал под поезд. Чудом выжил! Делом занимается следственное управление на транспорте. В этот же день в Омской области другой мужчина опоздал на поезд. Он не отчаялся и поехал… на подножке вагона. Заметила неладное проводник — нажала на стоп-кран. А в пятницу рядом с железной дорогой в Кормиловском районе нашли труп неизвестного мужчины.

Происшествия на неделе случались не только транспортные. Из окна пятого этажа дома на 10 лет Октября выпала пенсионерка. Позже Городу55 стали известны подробности. Свидетели утверждают, что женщина сидела на подоконнике.

Криминал в Омске

Представляем традиционный криминальный дайджест недели:

  • подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют» стал Вячеслав Авдошин;
  • на границе Омской области задержали партию беспилотников;
  • омичка получила штраф за публикацию свастики на странице в соцсети;
  • полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся;
  • браконьеры хотели вывезти из Омска в Казахстан восемь хищных птиц из Красной книги;
  • на экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова завели дело за взятку, у нас есть подробности;
  • делом омича, который выкачивал воду из озера, займется глава СК РФ Александр Бастрыкин;
  • поджигатель омского военкомата не смог смягчить приговор;
  • двоих омичей поймали на мошенничестве с пшеницей;
  • внуки хотели выселить дедушку из единственного жилья;
  • в регионе мужчине вынесли приговор за незаконное убийство четырех косуль;
  • суд огласил вердикт по делу экс-начальника депо, продавшего вагоны «РЖД»;
  • омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом;
  • на торговле «левым» табаком попались подчиненные экс-главы омского ОЭБ и ПК Алексея Кудояра;
  • омского ветеринара осудили за получение взяток от бизнесменов.

Инаугурация Виталия Хоценко

20 сентября омский избирком вручил Виталию Хоценко удостоверение об избрании губернатором. В этот же день стало известно, где пройдет инаугурация — в Концертном зале филармонии. Город55 не мог пропустить торжественную церемонию. Наш корреспондент рассказывает, что было:

— Хоценко принес присягу;

— с вступлением в должность его поздравил полпред президента в СФО Анатолий Серышев;

— митрополит Владимир подарил икону;

— теперь уже губернатор выступил с речью.

Из Концертного зала переносимся в привычные кабинеты. За день на инаугурации Виталий Хоценко назначил нового вице-губернатора. Им стал министр строительства Динар Курманов. Правда, главой профильного министерства он быть перестал. Мы объясняем все здесь.

За сутки Хоценко также успел вручить сенатору Совфеда Елене Мизулиной знак отличия за служение Омской области. Это тоже было в торжественной обстановке в рамках заседания Заксобрания. Первым указом губернатора стало назначение на место Мизулиной нового сенатора от региона. Выбор пал на уроженца Тары, бывшего федерального инспектора, а ныне замглавы территории «Сириус» Ивана Евстифеева.

Отметим, заседания Заксобрания на неделе были интересны не только «губернаторскими» событиями. 21 сентября официально стал депутатом бывший вице-губернатор Валерий Бойко. И в этот же день парламент избрал его в качестве заместителя председателя. А еще на второй срок была избрана омбудсмен Ирина Касьянова.

Отопительный сезон в Омской области

В начале недели отопление дали в Крутинском и Калачинском районах области. До этого — в Нижнеомском и Тевризском. Старт сезона официально ожидают 25 сентября. Готовность городских коммуникаций обсудили на горсовете. Чиновники мэрии заявили: все готово на 100%. Но депутаты возмутились, мол, как же так, если всюду происходят коммунальные аварии, а омичи постоянно жалуются. Вот и аргументы:

Карантин из-за ОРВИ

На карантин в начале недели закрылось 81 класс из 18 школ и 10 групп в 9 детсадах. Причина — ОРВИ. Самое время задуматься о вакцинации. Мы подготовили полезный гайд:

Где и когда в Омске можно сделать прививку от гриппа
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Набирает обороты и коронавирус. Заболеваемость резко возросла. Омские больницы за 2,6 млн рублей закупили 7,5 тысяч доз «Спутник Лайт». Некоторым омичам сделают прививки бесплатно. Вот тут рассказываем, кому именно.

Режим НМУ в Омске

Неделя началась с плохого запаха. Горожане жаловались на химию в воздухе. В минприроды поспешили объяснить, что же это такое (спойлер: не превышение ПДК). Слабый ветер сохранялся, поэтому режим НМУ продлили. А омичи еще пару продолжали рассказывать о неприятных «ароматах» в разных районах.

На фоне новостей о выбросах, любопытно виделось, как мэрия отменила закупку саженцев на 21 млн рублей. Правда, потом чиновники нам пояснили причину. Экономия бюджета!

Общественный транспорт в Омске

С понедельника в Омске начали работать контролеры. Нет, это не кондукторы, хотя тоже проверяют билеты. Контролеры смотрят, оплатили ли пассажиры проезд в транспорте с валидаторами. «Зайцам» грозит штраф.

Еще из новшеств: схема работы транспорта на Левом берегу. Маршруты изменились из-за перекрытия участка на бульваре Архитекторов. Начал ездить по-новому и троллейбус №8. Причина иная — капремонт трамвайных путей на Транспортных.

После лета в омском городском совете решили обсудить транспортную реформу. Корреспондент Города55 внимательно наблюдал за беседой депутатов и чиновников:

«Всем не угодишь». В Омске озвучили плюсы и минусы июльской транспортной реформы
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На десерт: в следующем году в Омске запустят новые автобусные маршруты № 107 и № 108. Мы уже знаем, где они будут ходит и в каком количестве.

Самолет «Сочи-Омск» в новосибирском поле

Помните происшествие с приземлением на пшеничном поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск? Вот и мы не забыли! Следим за историей. Итак, большинство пассажиров уже получили компенсацию — по 100 тысяч рублей от перевозчика. Компания готова заплатить и за испорченный урожай пшеницы.

На борту лайнера обнаружили… игрушку-супермена и солнечные очки. Вещи хотят вернуть владельцам. Пассажиров разыскивает администрация Убинского района. Сам самолет части разобрали. Но судно все еще находится в поле.

Самые богатые омичи

Ежегодно Город55 публикует свою версию рейтинга самых богатых людей Омской области. В новой редакции рядом с известными бизнесменами можно увидеть людей, которые никогда раньше не становились объектом внимания СМИ. Получилось ну очень интересно:

Топ-100 богатых людей Омской области
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Из рейтинга следует, что 10 самых богатых омичей стали еще богаче. А еще мы подсчитали: лидеры могут за счет своих активов содержать Омск целых два года. Самыми прибыльными отраслями стали торговля и строительство. Отдельно подготовили ТОП-10 самых богатых женщин Омской области.

Поражения «Авангарда»

21 сентября. Первая игра на выезде в этом сезоне. Сибирское дерби. Досадное поражение. Финальный счет 4:3 в пользу новосибирцев. Мы вот здесь подробно говорим о матче. А тут публикуем комментарий главного тренера Михаила Кравеца после игры.

23 сентября. Очередной проигрыш. На этот раз нижнекамскому «Нефтехимику». Счет после овертайма 2:1.

И к другим новостям. Форвард Райан Спунер побил рекорд омского «Авангарда» по очкам со старта чемпионата. Плюс: клуб заключил контракт с 27-летним защитником из московского «Динамо» Сергеем Бойковым.

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