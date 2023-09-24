Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором

Неделя началась с новости о том, что мужчина попал под поезд. Чудом выжил! Делом занимается следственное управление на транспорте. В этот же день в Омской области другой мужчина опоздал на поезд. Он не отчаялся и поехал… на подножке вагона. Заметила неладное проводник — нажала на стоп-кран. А в пятницу рядом с железной дорогой в Кормиловском районе нашли труп неизвестного мужчины.