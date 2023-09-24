Возле омского ТЦ «Фестиваль» шумная толпа. Объясняем, что случилось

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В социальных сетях появляются кадры с Левого берега Омска. Много людей — на площади у торгового центра «Festival City». Там же стоит брендированный грузовик телеканала ТНТ.
Поясним: каналу в этом году исполняется 25 лет. В честь этого — акция. Праздничный грузовик с подарками для зрителей поехал от Москвы до Владивостока. Остановится в девяти городах. 24 сентября — остановка в Омске.
Жителей региона приглашали отметить юбилей. Многие пришли, несмотря на суровую погоду.