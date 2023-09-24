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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

иллюстрация

Возле омского ТЦ «Фестиваль» шумная толпа. Объясняем, что случилось

24 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пришли поздравить ТНТ с юбилеем

Омичи пришли на мероприятие, несмотря на суровую погоду.

В социальных сетях появляются кадры с Левого берега Омска. Много людей — на площади у торгового центра «Festival City». Там же стоит брендированный грузовик телеканала ТНТ.

омичи у ТЦомичи у ТЦ
омичи у ТЦ
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Поясним: каналу в этом году исполняется 25 лет. В честь этого — акция. Праздничный грузовик с подарками для зрителей поехал от Москвы до Владивостока. Остановится в девяти городах. 24 сентября — остановка в Омске.

Жителей региона приглашали отметить юбилей. Многие пришли, несмотря на суровую погоду.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Соцсети#Москва#Новости#Телевидение#Владивосток
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