В центре Омска снова спили деревья. Разбираемся, хорошо это или плохо

«А что жаловаться, вместо них, наверное, посадят молодняк. На фото стволы пустые и трухлявые», — гласит один из комментариев. Пользователь из числа местных жителей увидел еще один плюс в вырубке. Женщина говорит, в кустах постоянно лежал мусор, а вечером страшно было идти вдоль дороги.