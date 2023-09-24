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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

иллюстрация

В центре Омска снова спили деревья. Разбираемся, хорошо это или плохо

24 сентября 2023, 12:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске спилили аварийные деревья для расширения инфекционной больницы

Выяснилось: снос нужен был для расширения медицинского учреждения.

В группе «Типичный Омск» появился пост о массовом сносе деревьев и кустарников вдоль улицы Куйбышева. Автор публикации говорит: «Омичи жалуются. Один вопрос: зачем?».

Однако конкретных жалоб, кроме самого поста, мы не встретили. На фотографиях с места событий виден масштаб: спилено не менее 10 деревьев.

пеньки на Куйбышевапеньки на Куйбышева
пеньки на Куйбышева
Фото: скриншот паблика Типичный Омск

В комментариях жители города разделились на два лагеря: одни действительно остались недовольны вырубкой, ссылаясь на проблемы с экологией, другие — уверенно признавали необходимость спила из-за аварийности. Многие заметили на фото прогнившие изнутри стволы.

«А что жаловаться, вместо них, наверное, посадят молодняк. На фото стволы пустые и трухлявые», — гласит один из комментариев. Пользователь из числа местных жителей увидел еще один плюс в вырубке. Женщина говорит, в кустах постоянно лежал мусор, а вечером страшно было идти вдоль дороги.

На ситуацию отреагировали в мэрии. Подтвердили: деревья были аварийными. «Снос проводился для расширения инфекционной клинической больницы №1», — пояснили чиновники.

Напомним, ранее мы рассказывали об одобрении масштабной вырубки ради песочного склада при строительстве нового микрорайона:

Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
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#Общество#Город#Омск#Мэрия#Жалобы#Соцсети#Новости#Вырубки деревьев
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