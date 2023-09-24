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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

иллюстрация

В омской школе ушла из жизни учитель начальных классов

24 сентября 2023, 03:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Светлан Горбачевич всю жизнь посвятила образованию.

Средняя школа №53 сообщает о кончине учителя начальных классов Светланы Горбачевич. Она умерла 20 сентября.

Всю жизнь Светлана Алексеевна посвятила образованию. Коллеги говорят, старалась воспитывать в людях доброту, честность, порядочность и патриотизм.

«Учитель с большой буквы, влюбленный в свою профессию, безгранично преданный детям. Профессионал своего дела, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Искренность, доброта, отзывчивость, неиссякаемый оптимизм навсегда останутся в памяти благодарных учеников и коллег», — вспоминает коллектив школы.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Светланы Алексеевны.

#Общество#Омск#Школа#Смерть#Новости
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