В омской школе ушла из жизни учитель начальных классов

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:26
Средняя школа №53 сообщает о кончине учителя начальных классов Светланы Горбачевич. Она умерла 20 сентября.
Всю жизнь Светлана Алексеевна посвятила образованию. Коллеги говорят, старалась воспитывать в людях доброту, честность, порядочность и патриотизм.
«Учитель с большой буквы, влюбленный в свою профессию, безгранично преданный детям. Профессионал своего дела, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Искренность, доброта, отзывчивость, неиссякаемый оптимизм навсегда останутся в памяти благодарных учеников и коллег», — вспоминает коллектив школы.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Светланы Алексеевны.