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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

иллюстрация

В Омской области три недели не могут найти пожилого грибника

24 сентября 2023, 09:32
Фото: Midjourney
иллюстрация
Родственники пропавшего ищут автомобилистов, которые могли бы видеть машину грибника.

Омичи сообщают о поисках грибника в Тарском районе. 75-летний Александр Аношкин пропал три недели назад. «Отправился за грибами в район деревни Фрунзе», — сказано в посте группы «Тара360».

Родственники ждут какой-либо информации. Ищут тех, кто ехал вечером 4 сентября по трассе Омск-Тара. Близкие надеются, что автомобильные регистраторы могли зафиксировали машину пропавшего. Речь о темной «Chevrolet Niva».

Напомним, ранее мы сообщали о поисках мужчины в Омске:

Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 43-летнего мужчину
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Поиски#Новости#Тарский район#Пропал#Грибник#Тара
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