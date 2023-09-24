В Омской области три недели не могут найти пожилого грибника

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Омичи сообщают о поисках грибника в Тарском районе. 75-летний Александр Аношкин пропал три недели назад. «Отправился за грибами в район деревни Фрунзе», — сказано в посте группы «Тара360».
Родственники ждут какой-либо информации. Ищут тех, кто ехал вечером 4 сентября по трассе Омск-Тара. Близкие надеются, что автомобильные регистраторы могли зафиксировали машину пропавшего. Речь о темной «Chevrolet Niva».
Напомним, ранее мы сообщали о поисках мужчины в Омске: