В Омске стало больше свиней, но меньше коров и кур

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Омскстат представил данные о поголовье скота и птицы на конец августа этого года. Наблюдается прирост на 1,1% свиней в сравнении с аналогичными показателями 2022-го. Поголовье составляет почти 370 тысяч голов.
Стадо овец и коз насчитывает 230 тысяч голов, что соответствует прошлогоднему уровню. А вот по крупному рогатому скоту видим снижение. Численность коров — более 140 тысяч (-1,4%), в целом скота — почти 358 тысяч (-1,9%).
Сокращается и поголовье птицы — на 5,1%. Показатель на конец августа 2023 года — свыше 7 260 тысяч голов.