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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

В Омске стало больше свиней, но меньше коров и кур

24 сентября 2023, 07:19
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на 5% сократилось поголовье птицы

Статистики подсчитали поголовья разного вида животных.

Омскстат представил данные о поголовье скота и птицы на конец августа этого года. Наблюдается прирост на 1,1% свиней в сравнении с аналогичными показателями 2022-го. Поголовье составляет почти 370 тысяч голов.

Стадо овец и коз насчитывает 230 тысяч голов, что соответствует прошлогоднему уровню. А вот по крупному рогатому скоту видим снижение. Численность коров — более 140 тысяч (-1,4%), в целом скота — почти 358 тысяч (-1,9%).

Сокращается и поголовье птицы — на 5,1%. Показатель на конец августа 2023 года — свыше 7 260 тысяч голов.

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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Животные#Новости
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