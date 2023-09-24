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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

иллюстрация

В Омске грядут масштабные отключения воды. Рассказываем, кого и когда это коснется

24 сентября 2023, 08:32
Фото: 1MI
иллюстрация

25 и 26 сентября у омичей отключат воду из-за ремонта водопровода

Мы публикуем полный список адресов и время.

ОмскВодоканал сообщает о грядущих отключениях. 25 сентября планируются работы на трубопроводе по адресу: улица Волочаевская, 15а. Поэтому с 11:00 до 17:00 воду отключат в домах №15а и №15г по указанной улице.

26 сентября омичей ждет масштабное отключение. С 10:00 до 17:00 сотрудники водоканала будут ремонтировать водопровод на Богдана Хмельницкого. А с 03:00 до 17:00 — на 2-й Казахстанской, 58.

Отметим, машину с питьевой водой установят с 10:00 до окончания работ по адресу: улица Омская, 85. Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение воды 26 сентября:

отключение водыотключение воды
отключение воды
Фото: данные ОмскВодоканала
Отключение воды в Омске 26 сентября
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#Общество#Город#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Вода
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