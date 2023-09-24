В Омске грядут масштабные отключения воды. Рассказываем, кого и когда это коснется

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
ОмскВодоканал сообщает о грядущих отключениях. 25 сентября планируются работы на трубопроводе по адресу: улица Волочаевская, 15а. Поэтому с 11:00 до 17:00 воду отключат в домах №15а и №15г по указанной улице.
26 сентября омичей ждет масштабное отключение. С 10:00 до 17:00 сотрудники водоканала будут ремонтировать водопровод на Богдана Хмельницкого. А с 03:00 до 17:00 — на 2-й Казахстанской, 58.
Отметим, машину с питьевой водой установят с 10:00 до окончания работ по адресу: улица Омская, 85. Публикуем полный список адресов, попадающих под отключение воды 26 сентября: