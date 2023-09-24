В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

В понедельник также ожидаются осадки, а дневная температура снизится до +15-20 градусов. Хотя это будет восприниматься как серьезное похолодание, температура все же будет выше среднего значения на 3-4 градуса. В последующие дни температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла и не предвидится осадков. Ночью температура опустится до +4-10 градусов, что, вероятно, заставит москвичей чувствовать себя бодрее.