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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

24 сентября 2023, 05:53
На следующей неделе в Москве ожидается похолодание. Дневная температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градусов тепла, что может показаться довольно прохладно после предыдущих теплых выходных.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что изменение погоды начнется вечером воскресенья — небо станет более облачным и возможны кратковременные осадки, пишет Общественная служба новостей.

В понедельник также ожидаются осадки, а дневная температура снизится до +15-20 градусов. Хотя это будет восприниматься как серьезное похолодание, температура все же будет выше среднего значения на 3-4 градуса. В последующие дни температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла и не предвидится осадков. Ночью температура опустится до +4-10 градусов, что, вероятно, заставит москвичей чувствовать себя бодрее.

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