В Букингемском дворце прошла первая в истории антимонархическая акция

Представитель «Республики», Грэм Смит, подчеркнул, что это первый случай, когда подданные выражают свое несогласие с наследственной властью в самом Букингемском дворце. Он также отметил, что Карл является «неприкасаемым монархом», который не обязан отвечать за свои действия и не пользуется тем уважением, которым пользовалась Елизавета II, пока она была на троне.