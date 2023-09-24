В Букингемском дворце прошла первая в истории антимонархическая акция

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Члены группы замаскировались под туристов и ворвались в дворец после полудня. В зале, известном как Большой зал, они появились в футболках с надписью «Не мой король», пишет Общественная служба новостей.
Представитель «Республики», Грэм Смит, подчеркнул, что это первый случай, когда подданные выражают свое несогласие с наследственной властью в самом Букингемском дворце. Он также отметил, что Карл является «неприкасаемым монархом», который не обязан отвечать за свои действия и не пользуется тем уважением, которым пользовалась Елизавета II, пока она была на троне.
Целью протестующих является отмена монархии и замена текущего правителя человеком, выбранным народом.