The Guardian: В США дети угнали машину матери и проехали 320 км

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Причиной этого был конфликт с матерью, которая из-за плохого поведения дочери отобрала у нее гаджеты. Издание The Guardian сообщает, что дети проехали на угнанной машине аж 320 километров.
Когда мать заметила, что ее дети сбежали, она обратилась за помощью к полиции, пишет Общественная служба новостей. Детей задержали после того, как полицейские нашли автомобиль на дороге рано утром. Было опасение, что угонщики могут быть опасными, поэтому полицейские приступили к операции с использованием оружия. Однако, когда полицейские подошли к машине, они увидели не преступников, а 10-летнего мальчика за рулем.
После этого детей вернули домой. Информация о том, что мать отказалась предъявлять им обвинения в угоне, также была получена.