The Guardian: В США дети угнали машину матери и проехали 320 км

Когда мать заметила, что ее дети сбежали, она обратилась за помощью к полиции, пишет Общественная служба новостей. Детей задержали после того, как полицейские нашли автомобиль на дороге рано утром. Было опасение, что угонщики могут быть опасными, поэтому полицейские приступили к операции с использованием оружия. Однако, когда полицейские подошли к машине, они увидели не преступников, а 10-летнего мальчика за рулем.