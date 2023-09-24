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The Guardian: В США дети угнали машину матери и проехали 320 км

24 сентября 2023, 05:44
В Соединенных Штатах, в штате Флорида, двое детей — мальчик и девочка в возрасте 10 и 11 лет соответственно, решили уехать на автомобиле своей матери.

Причиной этого был конфликт с матерью, которая из-за плохого поведения дочери отобрала у нее гаджеты. Издание The Guardian сообщает, что дети проехали на угнанной машине аж 320 километров.

Когда мать заметила, что ее дети сбежали, она обратилась за помощью к полиции, пишет Общественная служба новостей. Детей задержали после того, как полицейские нашли автомобиль на дороге рано утром. Было опасение, что угонщики могут быть опасными, поэтому полицейские приступили к операции с использованием оружия. Однако, когда полицейские подошли к машине, они увидели не преступников, а 10-летнего мальчика за рулем.

После этого детей вернули домой. Информация о том, что мать отказалась предъявлять им обвинения в угоне, также была получена.

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