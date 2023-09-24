Природа, семья и спорт. Омичи описали свой идеальный выходной

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие занятия они включают в «отличный выходной». Самый популярный вариант — выезд на природу (23%). Второе место у семейного досуга (22%). Замыкают список лидеров — спорт и прогулки (по 18%).
12% омичей говорят просто об отдыхе, 10% конкретизируют — важен сон. 8% респондентов предпочитают читать книги, еще 6% — посещать культурные мероприятия, а 4% — встречаться с друзьями. Каждый двадцатый омич назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.
Любопытно, что мужчины чаще хотят проводить время с семьей, а женщины — гулять. Также в почете омичей: спорт и рыбалка; омичек: поездка за город, сон и культурная программа.