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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

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Природа, семья и спорт. Омичи описали свой идеальный выходной

24 сентября 2023, 10:50
Фото: Midjourney
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Большинство омичей считают отличным отдыхом выезд на природу

Мужчины больше предпочитают рыбалку, а женщины — культурные мероприятия.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие занятия они включают в «отличный выходной». Самый популярный вариант — выезд на природу (23%). Второе место у семейного досуга (22%). Замыкают список лидеров — спорт и прогулки (по 18%).

12% омичей говорят просто об отдыхе, 10% конкретизируют — важен сон. 8% респондентов предпочитают читать книги, еще 6% — посещать культурные мероприятия, а 4% — встречаться с друзьями. Каждый двадцатый омич назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

Любопытно, что мужчины чаще хотят проводить время с семьей, а женщины — гулять. Также в почете омичей: спорт и рыбалка; омичек: поездка за город, сон и культурная программа.

Отдых превыше всего. Большинство омичей готовы влезть в кредит ради отпуска
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#Опросы#Общество#Отдых#Омск#Омская область#Новости
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