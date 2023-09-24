Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Правительство направит более 535,5 млн рублей на мелиорацию в регионах

24 сентября 2023, 06:04
Для улучшения сельского хозяйства правительство выделит более 535,5 млн рублей на проведение работ по мелиорации в 26 регионах.

Это финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию систем орошения и осушения, а также гидротехнических сооружений. Кроме того, предусмотрена очистка земель от деревьев и травы, пишет Общественная служба новостей.

По информации кабмина, эти меры помогут расширить земельный фонд для сельского хозяйства и обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Данные работы осуществляются в рамках государственной программы по использованию и развитию мелиоративной системы, утвержденной правительством в текущем году. Основная цель программы — использовать более 13 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Подпишитесь
Важно. Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году
Вчера, 03:03
Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело
Сегодня, 04:15
Невероятно, но факт. Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
Сегодня, 06:20
Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
Сегодня, 05:45
Посещение «заброшки» закончилось для омича ожогом ягодиц
Сегодня, 08:55
Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»
Сегодня, 04:50