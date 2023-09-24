Правительство направит более 535,5 млн рублей на мелиорацию в регионах

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Это финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию систем орошения и осушения, а также гидротехнических сооружений. Кроме того, предусмотрена очистка земель от деревьев и травы, пишет Общественная служба новостей.
По информации кабмина, эти меры помогут расширить земельный фонд для сельского хозяйства и обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Данные работы осуществляются в рамках государственной программы по использованию и развитию мелиоративной системы, утвержденной правительством в текущем году. Основная цель программы — использовать более 13 млн гектаров сельскохозяйственных земель.