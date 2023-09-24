После столкновения на омском метромосту загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Очевидцы сообщают об аварии возле метромоста. В результате происшествия «Lada Largus» с прицепом загорелась.
Около девяти часов утра 24 сентября три автомобиля столкнулись на «вафельной» разметке на перекрестке улиц Конева и 3-я Енисейская. В ГИБДД сообщили: пострадавших нет.
Омичи в комментариях под постом группы «Аварийный Омск» возмутились бездействию очевидцев, мол, автомобиль нужно было тушить, доставать огнетушители. Отметим, на место прибыли спецслужбы. Сгоревшая «Lada Largus» восстановлению не подлежит.
Пользователи соцсетей предположили, что машина ездила на газе, что увеличивало риски происшествий.