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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

иллюстрация

После столкновения на омском метромосту загорелся автомобиль

24 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Госавтоинспекторы сообщили: обошлось без жертв.

Очевидцы сообщают об аварии возле метромоста. В результате происшествия «Lada Largus» с прицепом загорелась.

Около девяти часов утра 24 сентября три автомобиля столкнулись на «вафельной» разметке на перекрестке улиц Конева и 3-я Енисейская. В ГИБДД сообщили: пострадавших нет.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Омичи в комментариях под постом группы «Аварийный Омск» возмутились бездействию очевидцев, мол, автомобиль нужно было тушить, доставать огнетушители. Отметим, на место прибыли спецслужбы. Сгоревшая «Lada Largus» восстановлению не подлежит.

Пользователи соцсетей предположили, что машина ездила на газе, что увеличивало риски происшествий.

#Происшествия#Город#ДТП#Омск#Новости
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