Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Предварительной причиной пожара стало курение

Посещение «заброшки» закончилось для омича ожогом ягодиц

24 сентября 2023, 08:55
Фото: 1MI
Предварительной причиной пожара стало курение

Житель Омской области получил ожог ягодиц после визита в заброшенный дом

Мужчину в сильнейшем алкогольном опьянении и с ожогами госпитализировали в ЦРБ.

В Русско-Полянском районе силовики выясняют все причины ожогов у 59-летнего жителя села Бологое. Сам инцидент произошел еще 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

«Утром 21 сентября около 08:25 было зафиксировано возгорание квартиры в нежилом доме. При пожаре пострадал один из жителей села», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Мужчину с ожогами рук, ног и ягодиц госпитализировали в ЦРБ. В момент доставления в больницу пациент был изрядно пьян.

Уже установлена и предварительная причина пожара, — курение в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
На ремонт сгоревшей крыши дома на бульваре Победы в Омске дали почти 9.4 млн рублейВ Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животныхСидела на окне. Подробности гибели омской пенсионерки на улице 10 лет Октября
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Новости#Василий Попов#Ожоги
Подпишитесь
Важно. Омичей предупредили о росте тарифов за ЖКХ в следующем году
Вчера, 03:03
Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело
Сегодня, 04:15
Невероятно, но факт. Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
Сегодня, 06:20
Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
Сегодня, 05:45
Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»
Сегодня, 04:50