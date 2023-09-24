Посещение «заброшки» закончилось для омича ожогом ягодиц

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
В Русско-Полянском районе силовики выясняют все причины ожогов у 59-летнего жителя села Бологое. Сам инцидент произошел еще 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас.
«Утром 21 сентября около 08:25 было зафиксировано возгорание квартиры в нежилом доме. При пожаре пострадал один из жителей села», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Мужчину с ожогами рук, ног и ягодиц госпитализировали в ЦРБ. В момент доставления в больницу пациент был изрядно пьян.
Уже установлена и предварительная причина пожара, — курение в состоянии алкогольного опьянения.