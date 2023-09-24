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итоги дня

Опасные трубы, строительные авантюры и мужское достоинство. Новости воскресного Омска

24 сентября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Жалоба на коммунальщиков

Очередная жалоба от омичей в сторону коммунальщиков. Отопительный сезон на пороге, а во дворе дома на 4-й Станционной — раскопки, груды земли, вода и голые трубы. Местные жители требуют привести территорию в порядок:

«Можно провалиться». Омичи пожаловались на раскопанный двор в Октябрьском округе
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Строительство в Омске

День был богат на новости из сферы строительства. Дайджест:

  • мэрия отсудила 215 тысяч рублей у фирмы за землю под недостроенным магазином;
  • на застройщика дома для переселенцев на 6-й Станционной возбудили административное дело за срыв сроков;
  • 40% уставного капитала известного омского подрядчика — ООО «Домострой» — отошли самой фирме;
  • компании Олега Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре.

Омич пытался увеличить половой орган и попал в больницу

Молодой мужчина спешил доставить своей девушке как можно больше удовольствия. С помощью манипуляций с вазелином омич пытался увеличить размер своего полового органа. Действия привели на операционный стол. Рассказываем историю:

Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу
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#Общество#Происшествия#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#Олег Золотов
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