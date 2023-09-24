Опасные трубы, строительные авантюры и мужское достоинство. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Очередная жалоба от омичей в сторону коммунальщиков. Отопительный сезон на пороге, а во дворе дома на 4-й Станционной — раскопки, груды земли, вода и голые трубы. Местные жители требуют привести территорию в порядок:
День был богат на новости из сферы строительства. Дайджест:
Молодой мужчина спешил доставить своей девушке как можно больше удовольствия. С помощью манипуляций с вазелином омич пытался увеличить размер своего полового органа. Действия привели на операционный стол. Рассказываем историю: